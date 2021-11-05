انت الان تتابع خبر (لم اكن أعلم انها ستكون تريند) هيفاء وهبي تتصدر التريند بسبب صورتها في موقف غريب ومفاجئ جدآ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏احتفت الفنانة هيفاء وهبي بمداخلتها ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وذلك بعد تصدرها التريند بسبب صورتها مع عربية ترمس اثناء جولتها وحفلتها في بورسعيد

وكتبت هيفاء خلال ستوري على صفحتها الرسمية بإنستجرام": المكالمة كانت علشان عربية الترمس وانا نسيت الكلام لما سمعت السؤال"61458563

تحدثت الفنانة هيفاء وهبي خلال مداخلتها مع الإعلامي شريف عامر عن صورها أمام عربة الترمس في محافظة بورسعيد

وقالت: "حاجة طلعت طبيعية، وحسيت العربة من معالم الشارع اللي كنت بتمشى فيها، ولم اكن اعلم انها ستكون تريند "

وأضافت: "حبيت بورسعيد بعد الحفلة وحبيت اتعرف عليها واتمشى فيها، عجبتبي عربة الترمس واهتمام الراجل بيها والترمس حلو جدا.. صاحب العربة قال مش هيبيع من الترمس تاني بعد ما أكلت منه"

هيفاء وهبي: لم أتردد لحظة في قبول إحياء الحفل في بورسعيد

وأشارت هيفاء، إلى أنّها لم تتردد لحظة في قبول إحياء الحفل في بورسعيد، وقالت: "شوفت هناك كل حاجة حلوة.. شوفت حب جديد.. حسيت إني أول مرة أتحب"61458563