شاهد .. ريهانا تتخطى جميع الخطوط الحمر بإطلالة خادشة صادمة.. مربّطة بالأحزمة!

انت الان تتابع خبر ريهانا تتخطى جميع الخطوط الحمر بإطلالة خادشة صادمة.. مربّطة بالأحزمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة العالمية ريهانا الجمهور صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تخطت فيها جميع الخطوط الحمر.

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وصدمت ريهانا المتابعين بملابسها، وظهرت عارية تماماً، وترتدي فقط حزمات جلدية، ملفوفة على منطقة بطنها وأسفله. وإكتفت بوضع توب على جسدها من الخارج لتغطئة صدرها العاري فقط.



وعبروا عن إستنكارهم لظهرورها بهذه الطريقة.

وكانت ريهانا قد نشرت مقطع فيديو أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ريهانا بوضعيات مثيرة، بملابس مغرية وفساتين قصيرة.



متابعو ريهانا إنهالوا بالتعليقات على الفيديو، مشيدين بجمالها وأنوثتها، حيث عبروا عن حبهم الكبير لها.92663805