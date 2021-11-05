شاهد .. اتفرج تسريب صورة فاضحة لجورجينا على السرير.. ووالدة رونالدو تنفجر بردة فعلها

انت الان تتابع خبر اتفرج تسريب صورة فاضحة لجورجينا على السرير.. ووالدة رونالدو تنفجر بردة فعلها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جدلا كبيرا سببته صورة مسربة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ حبيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، حيث ظهرت من غرفة المساج وهي عارية تماما وتستلقي على بطنها فوق السرير.

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تم انتشار صورة جورجينا بشكل كبير بين المتابعين، وحازت على آلاف الإعجابات، ولم يُعرف من الذي سربها، او ان كانت جورجينا تعرف بأمر الصورة.يذكر ان جورجينا رودريغز قد نشرت مؤخرا فيديو على صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، لإبنتها الصغيرة، وظهرت فيه وهي تطلب الدخول الى الحمام وتتكلم باللغة الإنكليزية، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات بسبب طرافة الطفلة الصغيرة، وشبهها الكبير بوالدتها، وقدرتها على تعلم اللغة الانكليزية بسرعة على الرغم من انها ليست لغتها الأساسية.

وكانت والدة رونالدو قد انفجرت بردة فعهلها على علاقة رونالدو بجورجينا حيث رفضت زواجهما لإعتقادها ان جورجينا طامعة بثروة ابنها وتبحث عن المال والشهرة فقط، لهذا تأخر ارتباطهما رسميا رغم انجاب عدة أولاد.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً لمتابعينا، الكرام 59028918