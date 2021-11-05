شاهد .. اتفرج لأول مرة.. نور غسان زوجة الوليد مقداد تفاجئ الجميع بنشر صورة لها بدون الحجاب وجمالها يلفت الأنظار 

انت الان تتابع خبر اتفرج لأول مرة.. نور غسان زوجة الوليد مقداد تفاجئ الجميع بنشر صورة لها بدون الحجاب وجمالها يلفت الأنظار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية شاركت نور غسان مقداد زوجة الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة“، متابعينها بصورة لها من أيام الطفولة على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام“، حازت على إعجاب المتابعين.

88600989

وتداولها عدد من الروّاد.

وقد خطفت نور الأنظار بملامحها البريئة وعينينها الزرقاوين، حيث ظهرت مبتسمة وبشعر قصير، وبدا من الصور وكأن ثمة إمرأة تحملها.وعلّقت نور على الصور قائلة: “الطفلة نور”، إذ لاقت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بها وأبرزهم زوجها الوليد الذي قال: “البوبو الجميل”.

ورأى المتابعون أن نور كانت جميلة وما زالت، ومن التعليقات: “يا عمري ما شاء الله كيوت من انتي صغيرة”، “حلوه في الصغر و في الكبر ماشاءالله”، “حلوه وانت كبيره وصغيره”.

زوجة الوليد مقداد هي “نور غسان مقداد” وهي حفيدة خال خالد مقداد، وتبلغ من العمر 21 عاماً وهو نفس عمر وليد مقداد وقد ولدت في العاصمة الأردنية عمان وتقيم ودرست في الكويت ويعد الوليد مقداد أحد ألمع نجوم القناة منذ طفولته، وهو الأبن الأكبر لخالد مقداد، ويمتلك شعبية كبيرة .

88600989