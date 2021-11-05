شاهد .. لن تصدقوا غرابة ملابس ريتا محمد الجريئة والتي زغللت عيون متابعيها!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا غرابة ملابس ريتا محمد الجريئة والتي زغللت عيون متابعيها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/05 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت العارضة ​ريتا محمد​ المتابعين بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وما أثار دهشة المحبين ملابس ريتا الغريبة.

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وإرتدت ريتا جينز ذات فتحات أمامية مشدودة بقماشات صغيرة، كما إعتمدت كروب توب بلون شتوي لافت ما دفع البعض بإعتبار ملابسها جريئة وغريبة.



وتركت ريتا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مالسة.



كانت ريتا قد نشرت مؤخراً صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت فيها جدلاً كبيراً بين متابعيها.



وظهرت ريتا بكامل أناقتها، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال بجينز أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.



وأثارت ريتا الجدل بين متابعيها الذين إتهموها بالإفراط في نفخ مؤخرتها، غير أن البعض أثنى على جمالها في كل التفاصيل.



الجدير ذكره أن ريتا ولدت في العراق، لكنها تعيش حالياً في دولة الإمارات العربية، وهي ناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولديها عدد كبير من المتابعين، الذين تطلعهم على نشاطاتها وأعمالها اليومية.22070660