شاهد .. اتفرج.. فتاة يمنية تشعل مواقع التواصل بجمالها الصارخ.. لن تتخيل كيف ظهرت ومن هي! - بالصور

انت الان تتابع خبر اتفرج.. فتاة يمنية تشعل مواقع التواصل بجمالها الصارخ.. لن تتخيل كيف ظهرت ومن هي! - بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت فتاة يمنية حسناء، مواقع التواصل الإجتماعي، بمجموعة صور حديثة ومميزة لها.

وفي التفاصيل، شاركت المذيعة والممثلة الصاعدة، شيماء محمد، جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، بعدة إطلالات حديثة لها.وفور نشر نجمة مسلسل غربة البن (الجزء الثاني) للصور، أمطرت بسيل من التعليقات، والاعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، بالإضافة الى مشاركة العديد منهم لتلك الصور، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.97031927

والملاحظ أن الكثير من التعليقات، ركزت على جمال المذيعة والممثلة اليمنية الشابة وعينيها الزرقاون، وأطلق البعض العديد من الأوصاف عليها.من جهة اخرى، قالت الفنانة الجميلة شيماء محمد، أن المجتمع اليمني يعامل المرأة باعتبارها عنصرا مهمشا وانقياديا غير قيادي، وأنها عورة، حسب قولها.

وأضافت في حوار صحفي سابق، أن المرأة اليمنية إذا قررت أن تكون لها طموحات وأهداف يجب عليها أن تخوض معركتين: معركة في تحقيق الهدف ذاته ومعركة في مواجهة الجمهور المنتقد.وأوضحت انها إلى جانب عملها في مجالي الإعلام والتمثيل، تعمل أيضا في مجال المال والأعمال كون والدها يمتلك شركة في الخارج ولها فرع في العاصمة صنعاء.

وبالنسبة لوجهة نظرها حول الدراما في اليمن تقول شيماء، إنها "ضعيفة جدا مع الأسف، وبالرغم من محاولات تطويرها إلا اننا ما زلنا متأخرين على الدراما الحقيقية".

يذكر أن الفنانة شيماء محمد شاركت لأول مرة في الأعمال الدرامية، من خلال دور "ثريا" في المسلسل اليمني "غربة البن" (الجزء الثاني) بدلا الفنانة أفنان الوصابي، التي لعبت الدور في الجزء الأول في المسلسل ذايع الصيت.

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