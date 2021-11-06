شاهد .. السعودية ؛؛رهف القنون؛؛ تصعق الجمهور بإطلالة صارخة بدون ملابس ومافعلتة فاضحاً جداً!! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر السعودية ؛؛رهف القنون؛؛ تصعق الجمهور بإطلالة صارخة بدون ملابس ومافعلتة فاضحاً جداً!! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا زالت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ تثير الجدل بمنشوراتها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ظهور لها صدم متابعيها من كل الدول العربية.

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في التفاصيل نشرت رهف القنون صورة سيلفي لها من أمام المرآة على خاصية الستوري وظهرت فيها عارية تماماً وتمسك هاتفها بيدها مما أثار الجدل وصدمة كل من رآها.

وهذه ليست المرة الاولى التي تنشر رهف صورة جريئة لكن هذه المرة تخطت الخطوط الحمراء خصوصاً انها وضعت موقع الكتروني خاص لمحبيها ليشاهدوا صورها الفاضحة اذ اصبحت تعمل في هذا المجال!14535492