شاهد .. هذه الفنانة الشهيرة تعترف بدون خجل بما فعله معها عادل إمام على السرير.. اتفرج المقطع الممنوع من العرض

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة الشهيرة تعترف بدون خجل بما فعله معها عادل إمام على السرير.. اتفرج المقطع الممنوع من العرض والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أدلت فنانة اغراء شهيرة بإعترافات صادمة، عن تفاصيل من كواليس أحد الأعمال الفنية التي جمعتها مع الزعيم عادل إمام.

وروت الفنانة جيهان قمري، ما قاله لها الزعيم عادل إمام قبل وأثناء تصوير فيلم "عمارة يعقوبيان" الذي عرض في عام 2006، وقدمت فيه دور "الساقطة".وقالت جيهان خلال لقاء تلفزيوني، أن عادل إمام هو من اختارها للقيام بدور "الساقطة" في الفيلم وأنه قال لها "هقطعك بوس وأنا واخد تصريح من زوجتي لا يوجد أي مشاكل"، الأمر الذي جعلها تتعجب كثيراً.وأوضحت أنها وافقت على دور "الساقطة" في "عمارة يعقوبيان" لأنها ستقف أمام الزعيم عادل إمام، وقبلت بجميع الشروط حتى "تقطيعها من البوس".80856925

وأردفت قمري: "قالولي إن الدور لبنت بتشغل في بار وبتوقع عادل إمام علشان تسرقه، وأنا اتفاجئت وقولت كفاية عليا بس إني أعدى من جنب الزعيم".

وظهرت الفنانة جيهان قمري، شبه عارية في مشاهد عديدة بالفيلم، بعضها مع الفنان عادل إمام، وهي شبه عارية.ويُشار إلى أن الفنانة جيهان دائما ما تثير الجدل من خلال إطلالاتها المختلفة أو تصريحاتها المثيرة ومن المعروف عنها ظهورها المتكرر من خلال مشاهد الأغراء في الكثير من أعمالها الفنية المختلفة، وفي الأسطر التالية نرصد لكم أبرز الأسرار في حياة الفنانة.

نشأتها

جيهان عبدالله جميل قمري، ممثلة ومغنية مصرية، ولدت عام 1969، في بيروت لاب لبناني وام مصرية، وانهت دراستها هنالك أيضا.

وبعد انتقالها الى مصر قدمت أول عمل لها مع المنتج والمخرج المصري طارق النهري من خلال فيلم "الأيام الأخيرة".

وكانت الفنانة جيهان قمري تتعرض للكثير من المشاكل وبالأخص مع جدتها،التي كانت دائماً تعتدي عليها بالضرب بسبب عشقها للعب مع الصبيان.بدايتها

عملت في بداياتها مذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، ثم أصبحت راقصة في فرقة الفنون الشعبية اللبنانية "أسرار"، وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "الأيام الأخيرة".

وتميّزت الممثلة الحاصلة على الجنسية المصرية جيهان قمري، بتأدية الأدوار الجريئة، حتى أنها وافقت بتأدية دور "فتاة الليل"، والذي اقتصرت مشاهدها فيه على تقبيلها من الزعيم عادل إمام.

نجاتها من الموت

تعرضت جيهان قمري لحادث سير على طريق كوبري أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج لتعود بعد عدة أيام إلى منزلها وقد استعادت صحتها.وكانت قد نشرت صور لسيارتها التي تحطمت في حادث السير، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، ووجهت الشكر لكل أصدقائها الذين سألوا عليها، وتمنى لها الجمهور الصحة، وهنأها على نجاتها من موت محقق.

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