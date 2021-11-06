شاهد .. اتفرج: هند القحطاني بإطلالة صادمة بزي الشرطة تلفت انظار الجمهور بشكل كبير !؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: هند القحطاني بإطلالة صادمة بزي الشرطة تلفت انظار الجمهور بشكل كبير !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الناشطة الاجتماعية السعودية هند القجطاني محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إطلالتها الصادمة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الناشطة السعودية هند القحطاني صورا جديدة لها احتفالا بالهالوين بإطلالة صادمة أغشبت جمهورها السعودي خاصة بسبب جراتها المطلقة في الزي الذي ارتدته.

وارتدت هند القحطاني في الهالوين زي" الشرطة " الذي أظهرها بإطلالة صادمة وهي تتمايل رقصا عبر مقطع فيديو على حسابها الشخصي على تطبيق السناب شات.

وتفاعل الكثير من جمهورها على إطلالتها التي كشفت عن صدرها ومؤخرتها بشكل لافت وجريئ للغاية.

من جهة أخرى ، أحدثت الناشطة هند القحطاني مؤخرا جدلا واسعا بعد تصريحاتها الاخيرة بشأن الفنان السوري تيم حسن ، وقالت عبر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على السناب شات " أريد الزواج بتيم حسن وهو فارس أحلامي "

الجدير بالذكر أن الناشطة السعودية هند القحطاني اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة سنوات بعد هروبها من عائلتها في السعودية والعيش في أمريكا بسبب التهديدات التي طالتها من عشائر " ال القحطاني " في السعودية بسبب جراتها في الحديث والإطلالات التي لا تتماشى مع الشعب السعودي حسب ما قاله البعض.

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