شاهد .. عارضية الازياء باربي نجد.. بصورة مثيرة بالمنشفة واطلالة نار تشعل الجمهور!

انت الان تتابع خبر عارضية الازياء باربي نجد.. بصورة مثيرة بالمنشفة واطلالة نار تشعل الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ أو المعروفة ب​مودل جيجي​ صورة جديدة لها بدت فيها تغطي جسدها بمنشفة، وتقف أمام المرآة وتلتقط صورة لنفسها.

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وحققت هذه الصورة انتشارا واسعا، اذ من المعروف ان باربي نجد دائما ما تطلّ بصور مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت نشرت باربي صورة عبر صفحتها الخاصة، وهي ترتدي "بيبي دول" أسود اللون، مستعرضة مؤخرتها أمام متابعيها.



باربي أثارت الجدل بنشرها هذه الصورة، حيث عمد البعض من متابعيها إلى التأكيد على أنها لا تمثل المجتمع السعودي، ولا يتشرف بها، بحسب وصفه.22934156