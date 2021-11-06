شاهد .. اتفرج: ياسمين صبري تثير جدلاً واسعاً بين الجمهور بسبب ارتداء الحجاب فهل تعتزل الفن ؟-بالصور

انت الان تتابع خبر اتفرج: ياسمين صبري تثير جدلاً واسعاً بين الجمهور بسبب ارتداء الحجاب فهل تعتزل الفن ؟-بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ تظهر ارتداءها الحجاب، الأمر الذي شكل ضجة واسعة بين الجمهور،

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وفي التفاصيل ان ياسمين كانت متواجدة في احد الجوامع، واحتراما لقدسية المكان قامت بارتداء الحجاب.وكانت ظهرت ياسمين صبري مؤخراً بفستان باللون الأخضر، أنيق وطويل من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.



الفستان ناسب قوامها بشكل كبير، ولكنه يشبه إلى حدّ كبير إطلالاتها، وتساءل المتابعون عن سعره، لتأتي الإجابة صادمة،

إذا إتضح أن سعره يبلغ 3690 دولاراً أميركياً، ما اعتبره الجمهور مبلغاً كبيراً.

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