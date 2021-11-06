شاهد .. وسع للملبن رانيا يوسف.. تزغلل عيون الجمهور بالبكيني الزهري وتغزلوا بجمالها وجسمها المشدود!؟

انت الان تتابع خبر وسع للملبن رانيا يوسف.. تزغلل عيون الجمهور بالبكيني الزهري وتغزلوا بجمالها وجسمها المشدود!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل، وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار المشاهير، مقطع فيديو للممثلة المصرية رانيا يوسف، كانت قد نشرته على صفحتها في انستغرام بوقت سابق أثناء زيارتها لأحد الشواطيء،

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وظهرت به مرتدية البكيني الزهر، ووضعت فوقه قطعة سوداء وخرفة كشفت المستور، وسدلت شعرها، كما وصورت نفسها من الخلف لتتعمد الإثارة.

وتعرضت رانيا يوسف للكثير من الانتقاد بسبب تعمدها للإثارة واستعراض جسدها دون حسيب او رقيب حسب وصف الجمهور، لكن البعض أكد على حريتها الشخصية، وتغزلوا بجمالها واطلالتها.

هذا وأشعلت رانيا يوسف التويتر مؤخرا بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي، وظهرت مرتدية بروتيل أسود، وقبعة سوداء، وربطت قميصها حول خصرها، نالت بها اعجاب متابعيها.

وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بإحالة الدعوى المقامة ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي تطالبها بتعويض مالي 5 ملايين جنيه لسب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس إلى الخبراء.89556670