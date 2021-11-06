شاهد .. شمس الكويتية ..تثير الجدل و بجرأة تعرض الزواج على هذه الشخصية الشهيرة لن تصدق من يكون!؟

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية ..تثير الجدل و بجرأة تعرض الزواج على هذه الشخصية الشهيرة لن تصدق من يكون!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعربت الفنانة ​شمس الكويتية​ عن محبتها وإعجابها بمؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأميركي ​بيل غيتس​،

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فبعد أن أعلن غيتس أنه سيكون هناك العديد من الهجمات الإرهابية وإستخدام الأسلحة البيولوجية سيكون عواقبها أسوأ من فيروس كورونا المتسجد.

أعادت شمس تدوينة متابع وعلّقت: "جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي".



كما عرضت عليه الزواج ما أثار صدمة الجمهور قائلة: "انا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟".

وكانت أثارت شمس الجدل على مسرح بابل بارتدائها فستاناً أصفر شفافاً تصميمه جميل جاء طويلاً بذيل وأكملت إطلالتها بماكياج بسيط

فاختارت أن تبرز جمال عينيها الماسكرا والآي شادو والاي لاينر والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، لكن فستان شمس بالرغم من جماله إلا أن بطانته قصيرة فاعتقد العديد من المتابعين أنه بلا بطانة، ما عرضها للانتقادات.15085613