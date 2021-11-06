شاهد .. بالمايوه.. لورديانا تستعرض مناطقها الحساسة حولت مواقع التواصل الى ،، نار ملتهبة ،، ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بالمايوه.. لورديانا تستعرض مناطقها الحساسة حولت مواقع التواصل الى ،، نار ملتهبة ،، ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الراقصة البرازيلية المقيمة في مصر، ​لورديانا​، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهرت في صور ومقاطع فيديو جريئة للغاية.

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ونشرت الراقصة الاستعراضية لورديانا، الصور ومقاطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".واطلت لورديانا على جمهورها ومتابعيها، من خلال الصور والمقاطع، بالمايوه المثير من البحر، وهي تستعرض مناطقها الحساسة وكل أجزاء جسدها بجرأة شديدة.

يتعذر عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام27442309