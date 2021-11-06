شاهد .. مؤخرة منتفخة وجسد ناري مريم حسين بوصلة رقص مثيرة تتصدر حديث المتابعين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر مؤخرة منتفخة وجسد ناري مريم حسين بوصلة رقص مثيرة تتصدر حديث المتابعين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المغربية مريم حسين الجدل بعد ظهورها وهي ترقص بطريقة غريبة، حيث تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو وارفقوها بتعليقات ساخرة ومستنكرة لحركات الفنانة وتصرفها أثناء الرقص.

66336713

وارتدت مريم حسين بالفيديو كروب توب باللون الأسود كشفت فيه عن بطنها، مع بنطلون أسود طويل وعريض، وسدلت شعرها واستعرضت مؤخرتها بالرقص بطريقة مثيرة، حتى باتت حديث المتابعين.

وكانت قد كشفت الفنانة مريم حسين، عن عدة أمور في حياتها وخاصة بعد خروجها من السجن الذي قضت فيه نحو 12 يوما، مؤكدة انها أصبحت إنسانة مختلفة، مهاجمة مشاهير السوشيال ميديا لان موهبتهم لا تستند إلى موهبة أو إبداع فني، وعبرت عن فخرها، بالوقوف مع ممثلين خليجين عمالقة أمثال حياة الفهد وداوود حسين وطارق العلي، ومشاركتهم في مسلسلات درامية.

66336713