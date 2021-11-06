شاهد .. بدون بنطالها.. نادين نجيم تخضع لجلسات تكبير خلفيتها وتصرخ ألماً وتوثق بالفيديو ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون بنطالها.. نادين نجيم تخضع لجلسات تكبير خلفيتها وتصرخ ألماً وتوثق بالفيديو ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جدلا واسعا بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق السناب شات داخل عيادة التجميل.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق النستجرام مقطع فيديو لحظة خضوعها لجلسة شد المؤرخة في إحدى عيادات التجميل غي مقطع فيديو مضحك أثناء وخز الطبيب الإبر وهي تصرخ الما.

مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع لا سيما انها صرحت في مقابلتها الاخيرة أن سر جمالها عيادات التجميل ودعت الفتيات للاعتناء بأنفسهن والخضوع لجلسات الفيلر والشد للحصول على النتائج اللاتي يريدنها لتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم تألقت قبل عدة أسابيع في عملها الدرامي الجديد برفقة الفنان السوري معتصم النهار للمرة الثانية بمسلسل " صالون زهرة " وبمشاركة العديد من النجوم بدراما لبنانية سورية.

يذكر أن الفنانة نادين نجيم تألقت ايضا هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان السوري قصي خولي بمسلسل " 2020 " والذي تم تصويره عام 2020 لكنه لم يعرض بسبب جائحة كورونا وتم عرضه خلال سهر رمضان 2021 وحصد نجاحا مبهرا هذا العام.

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