شاهد .. ميشال حايك يتنبأ تنبؤات مرعبة ومزلزلة جدا يشيب لها الرأس و يكشف للمرة الأولى ماسيحدث بعد أيام .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 07:00 صباحاً

صدق توقع جديد لميشال حايك فخلال ليلة رأس السنة، توقع حايك أن "تنفجر" شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن.

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وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MTV" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شريف" اللبناني وقع 25 عقد فرانشايز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.

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