شاهد .. رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر رد فعل ذكي وغير متوقع من الفنان أحمد زكي عندما سقطت ملابس الإحرام منه أمام الكعبة | تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سبق وان تناقلت مواقع اخبارية مصرية عن الإعلامي محمود سعد، أنه روى خلال تقديمه حلقة من البرنامج الذي يقدمه من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن واقعة غريبة غير معتاده واعتبرها أغرب قصة حج عاصرها خلال حياته وكان بطلها النجم الكبير الراحل الامبراطور أحمد زكي .

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وحكي سعد عن أنه عام 1994 استعد ليقوم بفريضة الحج وقام بعمل سلفة من مكتب الشرق الأوسط الذي كان يعمل به حينها وكلفه الحج وقتها 10 آلاف جنيه وقتها.وقال: قبل الحج بثلاث أيام أثناء استعدادي للسفر أخبرني بعض الأصدقاء أن الفنان أحمد زكي سافر لأداء فريضة الحج.

وأضاف سعد: استغربت جدا وقولت ليهم مش معقولة.. بس عرفت أن شهيرة وراء اقناعه بأداء الفريضة واستلمت منه جواز سفره وساعدته في إجراءات سفره كلها.

وتابع: قابلت أحمد بعد رجوعه وسألته عملت ايه؟، رد: خدت كتاب كده وأنا داخل الحرم وربطت لبس الإحرام وعندما شاهدت الكعبة دخلت في حالة ذهول ولبس الإحرام وقع مني والناس قعدت تتفرج عليا، وبعدين مسكت الكتاب عشان أقرأ منه مبقتش شايف حاجة خالص من الخضة، بعدين قولت لربنا: (ما أنت عارف كل حاجة ما أنت عارفني ما أنت اللي عملت فيا كده وأنت اللي خلتني أحمد زكي.. ساعدني.. أعملي بقي اللي أنا عايزه.

واختتم سعد حديثه: أنا سعيد جدًا أنه (زكي) مقراش من الكتاب ووجه كلامه لربنا على طول.. وتخاطب مع الله مباشرة.. قد كده كان زكي راجل تلقائي وبسيط.

والفنان الكبير أحمد زكي عبد الرحمن من مواليد 18 نوفمبر 1949 ممثل ومنتج مصري راحل، ولد في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.كان أول ظهور له في مسرحية حمادة ومها عام 1967أثناء دراسته في المعهد (وكان يقلد الفنان محمود المليجي)، وكان أول ظهور له على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، كان أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978 وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة، ويعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام 1996 حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت، وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 و مهرجان الإسكندرية عام 1989.

وتوفي أحمد زكي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.48100633