شاهد .. اتفرج الفيديو .. شمس الكويتية تتجاوز حدود الجراءة وتضع منطقتها المحظورة على كتف رجل غريب؟

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 08:30 صباحاً | (مايا)

في التفاصيل، ظهرت الفنانة ​شمس الكويتية​ في خلال رحلة بحرية على متن قارب وهي تجلس على رأس المقعد وتتكىء على كتف رجل، ما اثار تعليقات المتابعين الذين اعتبروا ان هذه الطريقة بالجلوس تفتقد الى الحياء وتقلل من قدرها الى ابعد حد.

وقال البعض انها قررت تطبيق المثل الشهير خالف تعرف لأنها فقدت الامل من المحتوى الغنائي الذي تقدمه حسب المعلقين.25579573 25579573