شاهد .. اتفرج: الراقصة فيفي عبده.. تلفت الانظار بإطلالة كما خلقها الله دون لي تعديل – صورة

انت الان تتابع خبر اتفرج: الراقصة فيفي عبده.. تلفت الانظار بإطلالة كما خلقها الله دون لي تعديل – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المصرية القديرة فيفي عبده

صورةً لها من داخل منزلها.



لم تستخدم أي فلتر لإخفاء العيوب على وجهها، التي كدنا لا نلاحظها.68949493



لم تصفف شعرها وارتدت ملابس عادية جدًا وكأنّها ليست من أهم الفنانات في الشرق العربي.

لذا شعر المتابعون بقربها منهم وعفويتها وتلقائيتها.



من غيرها من نجمات الشرق يظهرن كما ظهرت؟لم نرَ هذه المرة تعليقًا مسيئًا من أحدهم، بل الكل احترموها على ظهورها بالشكل الذي ترونه أدناه.

كلّ هذا يدل إلى تواضعها ومدى تصالحها مع الذات.



٦٧ عامًا تبلغ الآن، لكنها كنجمات هوليوود اللاتي يظهرن دون مساحيق، ويرفضن إجراء الجراحات.

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