شاهد .. اتفرج .. الفنانة |زينب العسكري|تنهار من البكاء بعد المصيبة الصعبة التي حلت عليها واصطادت أمها وابنتها (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. الفنانة |زينب العسكري|تنهار من البكاء بعد المصيبة الصعبة التي حلت عليها واصطادت أمها وابنتها (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أظهر مقطع فيديو الفنانة البحرينية زينب العسكري تبكي بتأثر كبير بسب إصابة ابنتها بفيروس كورونا ومرض والدتها بعد تعرضها لمشاكل في الكلى.

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وقالت العسكري خلال مقطع الفيديو : "والله ما أعرف افضفض واقول لكم تخيلوا قطعة مني بنتي الصغيرة صابها هالفايروس شعور يخوف اتمنى هالمرض يكون فيني ولا يكون فيها الله يبعد عن عيالكم هالمرض يارب "

وأضافت العسكري:"وانا الوالدة عندي بعد تسوي غسيل كلى ومضطرين نوديها المستشفى صعب شعوري يوم وديت امي للمستشفى وخذوها عني تخيلوا نظرتها لي نظرة مو طبيعية تعور القلب وحسيت اني خذلتها لانها راحت المستشفى عشاني وانا ما اقدرادخل وهي انسانة بسيطة ما تعرف تتصرف"

وتناقل الفيديو على نطاق واسع وتفاعل المتابعون مع زينب العسكري مقدرين أنها تمر بظروف صعبة وتمنوا الشفاء العاجل لابنتها ووالدتها.

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