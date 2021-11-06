شاهد .. الفنانة دنيا بطمة تُغضب الجمهور بإطلالة صادمة غير مستورة ويدها على منطقة عفتها.. صور

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة تُغضب الجمهور بإطلالة صادمة غير مستورة ويدها على منطقة عفتها.. صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دنيا بطمة في صور

وظهرت دنيا بطمة في الصور بإطلالة صيفية وهي بجوار حمام السباحة، حيث ارتدت توب قصير، باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بوضع مكياج هادئ.69657561

وعلقت “دنيا” على الصور قائلة: “الوحدة خير من جليس السوء من الأفضل أن تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته”، مما فتح الباب أمام التؤويلات عن الشخص المقصود من كلام بطمة..!!

دنيا

ويوم أمس، من جديد واستمرارا في مسلسل الإثارة، نشرت بطمة صورا، هزت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بالهوت شورت وفاتحة قدميها لتضع يدها على منطقتها الحساسة، وهو ما اعتبره متتبعون لها على انها رسالة غير لائقة، وعابو عليها التصرفات الخادشة التي لا تليق بأم قبل أن تكون فنانة

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