شاهد .. بكل وقاحة فنانة لبنانية.. تثير الجدل بإطلالة صارخة بفستان يكشف منطقة حساسة خلال المهرجان..اتفرج

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة فنانة لبنانية.. تثير الجدل بإطلالة صارخة بفستان يكشف منطقة حساسة خلال المهرجان..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في حفل الجمعية اللبنانية للتبرع لمرضى السرطان جدلا واسعا بسبب فتحة فستانها التي تصدرت محركات البحث.

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في التفاصيل ، أطلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال في دبي بإطلالة جذابة جدا ومثيرة تصدرت محركات البحث لأجلها ، وظهرت مرتدية فستان باللون الأبيض مكشوف الأفخاذ والظهر وبلون شعر فاتح جدا.

وتعرضت لعدة انتقادات بسبب إطلالتها المبالغ فيها الى حد ما لا سيما انها في حفل خيري لمرضى سرطان الأطفال وتعرضت لعدة تعليقات سلبية عبر خاصية التعليقات بعد نشرها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا ، إعلامية وممثلة لبنانية من مواليد عام 1987

بدأت منذ 2013 كمقدمة برنامج "أغاني أغاني" على إم تي في اللبنانية. أول عمل فني لها كممثلة كان في 2016 في مسلسل (مثل القمر)، ثم بعدها عملت في سوريا: مسلسل (صرخة روح الجزء الرابع) عام 2016، و (شبابيك) في 2017. و شاركت عام 2018 في فوق السحاب بدور تاليا التي تتكلم الروسية كأول عمل لها في مصر

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل 51768408