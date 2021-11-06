شاهد .. بالفيديو..الفنانة نانسي عجرم تفجر مفاجأة جديدة تم اختيارها بعناية شديدة وتشوق جمهورها !اتفرج

انت الان تتابع خبر بالفيديو..الفنانة نانسي عجرم تفجر مفاجأة جديدة تم اختيارها بعناية شديدة وتشوق جمهورها !اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح كليب أغنيتها الجديدة «150»، على موقع يوتيوب، والتي كان قد تمّ طرحها منذ فترة قريبة، وهي إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

20141377

ونشرت نانسى، عبر حسابها الرسمى على “انستجرام” برومو اغنيتها وكتبت :” أيها الشعب الجميل! هل أنت متحمس بقدر ما أنا متحمس لإصدار الفيديو الموسيقي الجديد الخاص بي مقابل 150؟ نانسي 150 قريبا محمسين متلي لصدور كليب ١٥٠؟”

وتتعاون الفنانة نانسي عجرم في كليب أغنية «150» مع المخرجة ليلي كنعان والتي كانت قد انتهت من تصويره مؤخرًا في لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك والتي اختارتها كنعان بعناية شديدة، حسب تعبيرها.20141377