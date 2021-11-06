شاهد .. اتفرج.. ملكة جمال مصر 2021 تثير ضجة واسعه ماالسر واراء ازالتها المكياج وخلعها للتاج على الهواء!

انت الان تتابع خبر اتفرج.. ملكة جمال مصر 2021 تثير ضجة واسعه ماالسر واراء ازالتها المكياج وخلعها للتاج على الهواء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يرصد جانب من لقاء نادين الجيار، ملكة جمال مصر 2021 مع الإعلامي العراقي نزار الفارس الذي اعتاد مفاجأة ضيوفه بأسئلة قاسية ومحرجة.

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وفاجأ نزار ملكة جمال مصر بطلب في بداية حواره معها بإزالة المكياج، ثم طلب منها نزع التاج وبدأ يقوم بتوجيه أسئلة لها ومن بينها أنها لو شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون وطلب منها لبس البكيني فهل توافق أو ترفض. لترد عليه نادين بأنها سوف ترفض

وقد أثار اللقاء ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض نزار إلى انتقادات واسعة كون هذه الأسئلة التي طرحها على ملكة جمال مصر هي نفسها التي طرحها على ملكة جمال آسيا شنيار أحمد.

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