شاهد .. ظهر مع زوجة أخيه بشكل حميمي وخانه.. هذا مافعله ممثل تركي شهير من أصول سورية!

انت الان تتابع خبر ظهر مع زوجة أخيه بشكل حميمي وخانه.. هذا مافعله ممثل تركي شهير من أصول سورية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أقدم الممثل التركي السوري الشهير شاتاي اولسوي على خيانة شقيقه الذي يؤدي شخصيتها الممثل التركي أراس بولوت، مع حبيبته بيجي أونال وبطريقة حميمية في أحدث مشاهد المسلسل التركي المثير للجدل يشيلتشام.

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وتسبب مشهد الخيانة هذا في تعرض الممثلين التركيين شاتاي اولسوي - من أصول سورية - وبيجي اونال زوجة الممثل أراس بولوت، في المسلسل لإنتقادات كبيرة نتيجة إيحاءاتها الجنسية .

واتهم جمهور الفنانين والمسلسل بشكل عام المشهد الحميمي بين كلٍّ من شاتاي أولسوي وبيجي أونال بكونه مشهداً إباحياً.



الجدير ذكره أن مسلسل يشيلتشام مثل بحلقاته الأخيرة ترنداً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إطلاق البرومو الدعائي له .



ويؤدي دور البطولة الممثل التركي، شاتاي أولسوي رفقة الممثلة الحسناء أفرا ساراتش أوغلو صاحبة الجمهور الأوسع.43031071