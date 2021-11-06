شاهد .. بصور مثيرة ومكشوفة .. لاميتا فرنجية تتعمد اثارة الجدل وتفاجئ الجميع بظهور جديد من أمام برج خليفة!؟

انت الان تتابع خبر بصور مثيرة ومكشوفة .. لاميتا فرنجية تتعمد اثارة الجدل وتفاجئ الجميع بظهور جديد من أمام برج خليفة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وثقت عارضة الأزياء اللبنانية، لاميتا فرنجية، عودتها إلى دبي بصورة جريئة جداً.



ونشرت لاميتا فرنجية صورتها عبر (انستجرام)، وهي تقف على شرفة شفافة وخلفها برج خليفة في داون تاون بدبي.96628801



وظهرت لاميتا وهي ترتدي بكيني من قطعتين فقط، باللون البرتقالي، وبدت كأنها لا ترتدي شيئاً.

وتركت عارضة الأزياء شعرها منسدلاً، وارتدت نظارات شمسية، وكانت تمسك بمشروب في يدها.

وظهرت لاميتا وهي تقطع الشارع، وتغطي وجهها بيدها من الشمس، معتمدة تسريحة ذيل الفرس والظفيرة.

شتاء من أعلى وهوت شورت من أسفل

وعلقت لاميتا على صورها بالقول: (شوارع المدينة هي المدارج الحقيقية!).

وقبل أيام نشرت لاميتا فرنجية صورتين عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها بتوب نصف بطن.

واستكملت اطلالتها ببنطال ضيق من نفس القماشة وبنفس اللون النيود اللامع.

واعتمدت لاميتا تسريحة ذيل الفرس مستكملةً إطلالتها المثيرة بحذاء بنقشة التايجر.

وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق غامض قالت فيه: (إذا لم يشعل روحك على النار فلا يستحق الحرق).

وأطلت لاميتا على شرفة منزلها في دبي بملابس شتوية من فوق، وهوت شورت من أسفل.

حيث ارتدت لاميتا كنزة شتوية طويلة وهوت شورت تايجر وكعب عالي، ورفعت شعرها وعلقت: (هل أنتم مستعدون للشتاء؟).96628801