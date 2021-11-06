شاهد .. هذه الفنانة الشهيرة كانت تستحم باللبن وتزوجت 30 مرة وخانها جميع أزواجها باستثناء الممثل رشدي اباظة وثروتها بالمليارات .. لن تصدق من تكون!

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة الشهيرة كانت تستحم باللبن وتزوجت 30 مرة وخانها جميع أزواجها باستثناء الممثل رشدي اباظة وثروتها بالمليارات .. لن تصدق من تكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

هكذا كانت تتردد هذه الإشاعة من وقت لآخر حتى أنها ضحكت منها وقالت «طول عمري شيك وملابسي وإكسسوراتي غالية أوي بس مش لدرجة ميزانية الدولة» خاصةً أنها كانت تتبرع بكثير من ملابسها للعرائس الغير قادرات في يوم زفافهن إلى جانب

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تبرعها لكثير من الجمعيات الخيرية الخاصة بالفنانين أو تبرعات خاصةً للفقراء والمحتاجين حتى أن هناك ناس ذهبوا لأداء فريضة الحج على نفقتها الخاصة.



في سنواتها الأخيرة فقدت صباح جمالها وأصبح شكلها متغير جدا ولكن ليس بسبب كثرة عمليات التجميل التي شوهتها كما قيل ولكن بسبب ما أصابها من جلطة كادت أن تودي بحياتها وتأخرت في إذابتها مما أثر على شكلها وتسبب في تقوس قدميها وقلة حركتها بل وصحتها بشكل عام فيما بعد.

■ عمر صباح أكبر من عمر دول كثير

كان يشاع عن صباح أن عمرها يزيد عن التسعين ويقترب من المائه حتى أتضح من وفاتها عمرها الحقيقي فهي مواليد ١٠ نوفمبر عام ١٩٢٧ وماتت يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ عن عمر ٨٧ عاما أي لم تتجاوز التسعين أو ما فوق التسعين كما أشيع بل هناك من الفنانات من يكبرن صباح بأعوام ولكن لم ينالن ما نالته صباح من هذه الإشاعات .

■ ماتت عشرات المرات

وهذي هي أقوى الإشاعات في حياة صباح ومن كثرة هذه الإشاعات لم يصدق أحد بموت صباح الحقيقي إلا بعد أن أعلن تليفزيون لبنان الخبر.



رحلت صباح وتركت الدنيا التي احبتها لدرجة أنها أوصت أن تكون جنازتها فرح وحفل وضحك وابتسامات وليست دموع وعويل.

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