شاهد .. أشهر ممثل هندي تقدم لطلب يد فيفي عبده والمفاجأة في ردها .. لن تصدق من يكون؟

انت الان تتابع خبر أشهر ممثل هندي تقدم لطلب يد فيفي عبده والمفاجأة في ردها .. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدمت الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين “الأفلام والمسرحيات والمسلسلات”.

وتمتلئ حياة الراقصة الشرقية بالعديد من الأسرار منذ أن قامت بالهرب من أهلها حتى دخولها لعالم الفن والرقض الشرقي، وهذا ما تستعرضه “أفيش” من خلال هذا التقرير.فيفي عبده هربت من أهلها لأجل الفن ولدت “فيفي” لأب يعمل ضابط ورفض دخولها عالم الفن والرقص فهربت مع خالها من أجل أن تحترف الفن والرقص الشرقي.37111192

وصرحت سابقًا خلال لقائها ببرنامج “أنا والعسل” مع الإعلامي اللبناني “نيشان”، أنها تعرضت للضرب بالكرباج في صغرها من قبل والدتها.

وأضافت: “أمى كانت تضربنى بالكرباج أنا وأخوتي إذا أخطأنا في شيء ولكني أحبها كثيرًا وخلقت مني شخصية قوية وأصبح لدي عزيمة”.

دخول فيفي عبده عالم الفن دخلت “فيفي” عالم الفن من خلال ظهورها للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة، فكان أول عمل فني لها هو فيلم “عظماء الإسلام” والذي تم إنتاجه عام 1970.

تتابعت أدوارها بعد ذلك في السينما بالإضافة لدخولها عالم الرقص الشرقي مثل “زنقة الستات، امراة وخمسة رجال، امرأة واحدة لاتكفي”.

كما قدمت بعض المسرحيات الاستعراضية والتي حازت على إعجاب الجماهير ولعل أبرزهم “مسرحية حزمني يا، مسرحية حارة العوالم”.

بالإضافة لتأديتها أدوار البطولة في عدد من المسلسلات الدرامية خلال السنوات الأخيرة ومنهم “مسلسل الحقيقية والسراب، سوق الخضار، كيد النسا”.

زيجات فيفي عبده تزوجت الراقصة الشرقية 6 مرات مرتين زواج رسمي بمأذون شرعي، أما الأربع زيجات الأخرى كانت عرفي عن طريق المحامين.

وتزوجت “فيفي” لأول مرة من “كمال مجاهد” صاحب الملهى الليلي وهى قاصر فكانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عامًا، والتي أنجبت منها ابنتها الكبرى “عزة”، حيث يبلغ الفارق بينها وبين ابنتها 15 عامًا فقط.

كذلك انفصلت عنه ثم تزوجت أربع زيجات عرفي من خلال المحامي، كما تزوجت من رجل الأعمال الفلسطيني “محمد الديراوي” والذي أنجبت منه ابنتها الثانية “هنادي”.

أحبت ممثل هندي لعل ما يجهله العديد من الأشخاص هو أن فيفي عبده أحبت ممثلاً هنديًا تعرفت عليه أثناء تواجدها في “نيودلهي” وكاد أن يتم تكليل علاقة الحب بينهما بالزواج.

علاوة على ذلك، صرحت “فيفي” لجريدة “الأنباء” سابقًا بأنها تعرفت عليه أثناء وجودها في نيودلهي للمشاركة في بطولة فيلم هندي بعنوان “الفضة والذهب”.

نشأ بين الثنائي علاقة إعجاب سريعة كما تقدم لخطبتها من أهلها بعد وصوله إلى مصر إلا أن والدها توفي بعد فترة قصيرة وتغيرت حياتها.

وجدت أنها لن تتمكن من السفر للهند لارتباطها بالإنفاق على أسرتها، واتصلت به اعتذرت له لعدم قبولها عرض زواجه فطلب منها أن يصبحا أصدقاء.

حصولها على لقب “الأم المثالية” حصلت فيفي عبده في عام 2014 على لقب “الأم المثالية” بسبب فتاة تبنتها وتركتها لها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

وقالت الفنانة سماح أنور سابقًا عن حصول “فيفي” على لقب “الأم المثالية”: “إن حصول فيفي عبده على جائزة اﻷم المثالية من نادي الطيران كان بسبب فتاة يتيمة تركتها الراحلة تحية كاريوكا لفيفي وعهدت إليها برعايتها”.

وتابعت: “لم تقصر معها أو تعاملها أقل من نجلتيها على العكس أحسنت تربيتها، وتم تكريمها من أجل هذه الفتاة اليتيمة”.

ثروتها

رغم كل الافراح والسهرات والحفلات التي أحيتها فيفي عبده في الداخل والخارج طوال مشوار فني طويل، ورغم كل الاعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية التي كانت بطلتها او شاركت فيها مشاركات بارزة، لم تنجح فيفي عبده في حصد ثروة هائلة، فتقدر ثروتها بعد كل هذا المشوار الطويل فقط بـ 50 مليون دولار اي ما يعادل 800 مليون جنيه مصري.37111192