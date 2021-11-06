شاهد .. متديهاش فلوس تاني يا أبو هشيمة... تداول صور للفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة والجمهور في صدمة!

انت الان تتابع خبر متديهاش فلوس تاني يا أبو هشيمة... تداول صور للفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة والجمهور في صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورة لياسمين صبري قبل وبعد استخدامها لتقنيات الفيلر والبوتكس، كشفت عن تبدل ملامحها تماماً منذ ظهورها وحتى الآن.

ونشر مستخدموا مواقع التواصل صورة لها وقت ظهورها في مسلسل طريقي ووضعت بالمقارنة مع آخر صورة نشرتها الفنانة المصرية على حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام مصحوبة بتعليق: "دي ياسمين صبري أول ما ظهرت في مسلسل طريقي، الجمال في البساطة، ودي صورة لها دلوقتي، ماتديهاش فلوس يا أبو هشيمة كفاية فيلر".15317251

صورة ياسمين صبري قبل وبعد أحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وأدهشت متابعيها وهو ما تسبب في سيل من التعليقات التي عبرت عن رفض متابعيها لعمليات التجميل واستخدام التقنيات المختلفة التي تتسبب في تغير الشكل.

ومن بين التعليقات: "نفسي أفهم إيه اللي بيكون في دماغ واحدة تكون جميلة بالشكل ده وتقرر تبوظ شكلها.. ليه"، "ياسمين صبري ما غيرتش شكلها بس لكن بدلت ملامحها وبقت بدون ريأكشنات".

اتهامات لياسمين صبري بتقليد نادين نجيم

صورة ياسمين صبري، التي نشرها مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لها قبل وبعد استخدام الفيلر، لم تقف انتقاداتها فقط عند تغير ملامح ياسمين صبري وتبدلها، وإنما طالتها إتمهامات بمحاولة تقليد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والتي اقتربت ياسمين صبري من ملامحها كثيرًا.

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