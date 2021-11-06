اتفرج – شمس الكويتية تطلب الزواج من ملياردير أمريكي

شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تطلب الزواج من ملياردير أمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة شمس الكويتية طلبها الزواج على مؤسس شركة مايكروسفت الأمريكي بيل غيتس، بعد أن أبدت إعجابها بتوقعاته حول المستقبل.

حيث نشرت شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي على تطبيق تويتر عن تحذيرات بيل غيتس من الهجمات الإرهابية المحتملة التي قد تستخدم فيروس الجدري لإلحاق أقصى الضرر، وطالب بتمويله الابحاث العملية التي يقوم بها للتصدي لتلك الهجمات.

وقالت: “جميل هذا الإنسان نبي العصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج… تتوقعون يوافق؟”.

وفي وقت سابق أطلق البعض عن شمس الكويتية بالعجوز وردت: “حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك”.

وأكدت شمس الكويتية أن الرجال يتقاطعون عليها حتى من الكواكب والفضاء الخارجي، وأن طلبات الزواج التي تصلها بأعداد هائلة.

بينما صرحت أنها مع حرية الشخص في ممارسة العلاقة الحميمة خارج الزواج سواء للولد أو البنت، حيث قالت : “مين في العالم ما عاش العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هذي حرية شخصية ليش متخبي وراء الخيام” .