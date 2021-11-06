اتفرج – دينا الشربيني تظهر وهي ترقص مع أبو الروس

شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تظهر وهي ترقص مع أبو الروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع الفنان حسن أبو الروس بعد انتشار أنباء عن وقوع خلاف بينهما خلال مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا.

وكانت دينا الشربيني وحسن أبو الروس يرقصان سوياً على أغنيتهما فلتت مني والتي أطلقوها خلال فاعليات المهرجان.

حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه دينا الشربيني ترقص أمام حسن أبو الروس على أنغام أغنية فلتت مني أثناء غناء الأخير لها.

وظهرت دينا الشربيني ترقص بعفوية وسط حماس من الجمهور، وأعاد أبو الروس نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام معلقاً: “فلتت مننا امبارح خالص”.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر عن وجود خلاف بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني، حيث نشرت العديد من المواقع الإخبارية الخلاف بين النجمين بسبب ما فعله حسن أبو الروس خلال فعاليات المهرجان.

و قالت دينا ” أن حسن لازق لها في كل حته”، وهذا ما سبب في وجود خلاف شهدته الكثير من الأشخاص على هامش المهرجان.

وكانت اتعليقات على هذه الصور الجديدة الذي ظهر بها الثنائي، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين ظهور الثنائي على السجادة الحمراء وظهورهم مرة ثانية بعد الخلاف، حيث اعتقد البعض أن قصة الخلاف ما هي إلا اختلاق من أجل جذب المزيد من عدد المشاهدات على أغنية ” فلتت مني”.