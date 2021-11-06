شاهد .. الراقصة صافيناز..تجاوزت كل حدود الأدب بإطلالة خادشة خطفت العين وزغللتها بالبكيني الجديد!!

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز..تجاوزت كل حدود الأدب بإطلالة خادشة خطفت العين وزغللتها بالبكيني الجديد!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو كانت قد حذفته الراقصة الاستعراضية صافيناز من على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

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وجاءت تلك الخطوة بعدما نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته بسبب ظهور إزاء حساسة من جسدها.

وحذفت صافيناز الفيديو الذي صورته عبر خاصية «اللايف» بعد لحظات من نشره، أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها في شرم الشيخ.



وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في الصورة مرتدية «البورنص» بدون أي ملابس، مما دفع جمهورها ومتابعيها للاعتقاد بأن الصورة تم التقاطها في حمام منزلها.

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