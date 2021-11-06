شاهد .. اتفرج وصلة رقص فاضحة لطالبات سعوديات في أحد الفصول الدراسية ومتابع :مسحتم صافيناز

انت الان تتابع خبر اتفرج وصلة رقص فاضحة لطالبات سعوديات في أحد الفصول الدراسية ومتابع :مسحتم صافيناز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو يظهر رابط رقص لطلاب سعوديين في فصل دراسي في السعودية.

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جاء ارتباط الرقص للطالبات السعوديات في الفصل الدراسي بعد قرار وزارة التربية والتعليم بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بشكل دائم ، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي.ويظهر مقطع الفيديو أن أحد الطلاب قام بتصوير عدد من زملائه في الفصل وهم يرقصون في أحد الفصول بإحدى مدارس المملكة ، حيث لم يتم تحديد اسم المدرسة حتى كتابة هذا النص.

وبحسب مصادر إعلامية سعودية ، فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا في ارتباط طالبة سعوديات يرقصن في حجرة صفية ، مؤكدة في الوقت نفسه اقترابها من معرفة المدرسة التي وقع فيها هذا الحدث.67972036