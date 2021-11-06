اتفرج – هيفاء وهبي تعلق على صورتها بجانب عربة الترمس

شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تعلق على صورتها بجانب عربة الترمس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت هيفاء وهبي صورة لها بجوار عربية ترمس، في بورسعيد شرقي مصر، حيث تصدرت وهبي مؤخراً قائمة المواضيع الرائجة على موقع تويتر في مصر، بصور الحفل الذي أحيته الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة بورسعيد المصرية.

كما تصدر حفل هيفاء وهبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر في بعض البلدان العربية مثل لبنان، السعودية، وفلسطين، وغيرها من البلدان.

وأحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد لأول مرة، وحضر الحفل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والخبير السياحي عنان الجلالي، ومجموعة من رجال الإعلام والسياحة، وكان الحفل على هامش افتتاح أحد المنتجات السياحية في المنطقة.

وشارك الفنانة هيفاء وهبي الحفل، الفنان الشاب أحمد جمال الذي أحيا الجزء الأول من الحفل، لتحيي هي الجزء الثاني منه، وكذلك الفاير شو سامي يوسف، كما عبرت عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في حفل غنائي في بورسعيد وأشادت بالتنظيم.

وقامت وهبي بتقديم باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة خلال الحفل، والتي نالت إعجاب جماهيرها.

و قالت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي إنّ صاحب “عربية الترمس” التي التقطت صورة إلى جانبها في بورسعيد قرر عدم البيع عليها مجدداً، والاحتفاظ بها للذكرى، وذلك بعد التفاعل الكبير مع الصورة التي وصفتها بالعفوية.

وصرحت الفنّانة اللبنانية أنها لم تردد بقرار إقامة حفلها الأخير في بورسعيد التي زارتها لأوَل مرة، ولم تندم على هذا القرار، لما لمسته من حب الناس هناك، وقالت: “وجدت استقبال غير عادي، وحب جديد تحدثت عنه على المسرح، من ناس حقيقيين، يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم من غير تكلف…”.