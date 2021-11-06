شاهد .. صاروخ يدوخ – رانيا يوسف بإطلالة جذابة وألوان جميلة بالعباية البيتي دي حتة قشطة: اتفرج

انت الان تتابع خبر صاروخ يدوخ – رانيا يوسف بإطلالة جذابة وألوان جميلة بالعباية البيتي دي حتة قشطة: اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وظهرت رانيا يوسف في الصورة باطلالة شبابية محتشمة ، حيث ارتدت قميص ابيض ، وجيبه مشجرة ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف .95344070

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس وأسرار مشاركتها في الأجزاء الخمسة بمسلسل الآنسة فرح والذى يعرض منه حاليا الجزء الرابع كما انتهت مؤخرا من تصوير الجزء الخامس.



وقالت رانيا يوسف : الذي شجعني في البداية على هذا العمل هم بناتى بعد مشاهدتي معهم النسخة الأجنبية والتي تحمل اسم Jane the virgin وعندما شاهدت عمل الأجنبي وقرأت مسلسل الآنسة فرح وجدت أنه قريب جدا من حياتى ومع والدتي وبناتي.



وأضافت رانيا يوسف : عجبتنى فكرة الثلاث أجيال الموجودة والتي تعد نفس ما اعيشه مع بناتى ووالدتي لأنها نفس الخلافات والخناقات والمناقشات المختلفة بين الأجيال.

وأوضحت رانيا يوسف : هذا العمل كسر حاجز الخوف بداخل الفتيات والتي كانت تخشى الحديث في بعض الأمور الخاصة مع والدتهن وسعيدة أكثر كون العمل يعرض على منصة فضلا عن عرضه على قناة mbc لأنه يخاطب أجيال مختلفة وساهم ذلك في تحقيق مشاهدة عالية لهذا العمل.

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