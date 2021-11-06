اتفرج – يسرا تحضر مسلسل أحلام سعيدة في رمضان 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحضر مسلسل أحلام سعيدة في رمضان 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النجمة يسرا، التحضير لمسلسل الجديد “أحلام سعيدة”، الذي يعرض في رمضان 2022، مع العدل جروب في وقت مبكر هذا العام، لتبدأ التصوير في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومخرج الفيلم عمرو عرفة، حيث يعمل حاليًا على توزيع الأدوار تمهيدًا لانطلاق التصوير أول ديسمبر المقبل، وفقًا للخطة التي وضعها لتصوير المسلسل الجديد للانتهاء منه قبل بدء الموسم الرمضاني بعيدًا عن زحام كل موسم، حيث انتهت المؤلفة هالة خليل، من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

وتنوي يسرا، بدء التصوير بعد إنهاء مشاركتها في موسم الرياض خلال الفترة القادمة، حيث تستعد للمشاركة في عمل مسرحي جديد بعد فترة غياب طويلة دامت ما يقرب من 20 عامًا عن المسرح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل “حرب أهلية”، وشاركها البطولة كلا من، باسل خياط، جميلة عوض، تامر هجرس، رشدي الشامي، خالد أنور، بسنت صيام، برلنتي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يشار إلى أن شركة العدل جروب، تحضر لأكثر من مفاجأة خلال الموسم الرمضاني، وتقدم ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، حيث تقدم مسلسل النجمة نيللي كريم، تأليف إبراهيم عيسى ، اخراج ماندو العدل، ومسلسل يسرا ، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ومسلسل ريهام حجاج.

في حين تعاقدت الفنانة غادة عادل، على المشاركة في بطولة مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة النجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، ومن المقرر أن تقدم غادة دورًا مهمًا في أحداث العمل، الذي يتناول قضية اجتماعية في أحداثه.