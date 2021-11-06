شاهد .. ماذا حدث لها .. تشوه وجه حليمة بولند وهكذا خدشت الحياء العام .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ماذا حدث لها .. تشوه وجه حليمة بولند وهكذا خدشت الحياء العام .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن جميع اطلالاتها السابقة التي عرفها بها الجمهور،

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وذلك بعد ان أجرت تعديلاً على بشرتها، وتميزت بولند بالصورة بشفاه منتفخة بطريقة مبالغ فيها، وبخدود ممتلئة، حتى شكل عيونها تغير.

لم تعجب اطلالة حليمة الجديدة الجمهور والمتابعين، وانهالوا عليها بالتعليقات الناقدة والساخرة، واعتبروا إنها شوهت وجهها، وطالبها البعض بالتوقف عن اجراء عمليات تجميل والعودة الى شكلها الطبيعي.

وعلى صعيد آخر تداولت بعض المواقع الخليجية، في وقت سابق خبراً حول تحقيق النيابة العامة في الكويت مع المذيعة حليمة بولند، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،

كما تم التحقيق معها بقضية غسيل الأموال لكنها خرجت براءة واحتفلت ببراءتها ونشرت صورا ومقاطع فيديو من الإحتفال.

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