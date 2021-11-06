شاهد .. من غرفة نومها –هيفاء وهبي بإطلالة جريئة شعللت المنافسة بالأخضر اللي ملوش زي!

انت الان تتابع خبر من غرفة نومها –هيفاء وهبي بإطلالة جريئة شعللت المنافسة بالأخضر اللي ملوش زي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

الفنانة الجميلة هيفاء وهبي قررت ان تشعل انستجرام من جديد بعد ان مرت بعض الايام دون ان تفاجئ جمهورها باطلالة جديدة لها عادت مرة اخرى حتى تستعرض جمالها

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هذة المرة اختارت هيفاء وهبي ان تطل على جمهورها باطلالة مختلفة فهي لم ترتدي فستان كما كانت تختار الظهور في الفترة الماضية ولكنها اختارت البنطلون



حيث ارتدت هيفاء بنطال باللون الاوف وايت ضيق للغاية وارتدت عليه بلوزة جمعت بين لون البنطلون واللون الاسود والبلوة مفتوحة من على الصدر.

واختارت بالطبع ارتداء الكعب العالي مع هذة الاطلالة حتى تكتمل اناقتها المعروفة كما انها اختارت حقيبة يد باللون اللبني وهي حقيبة صغيرة في الحجم

وبالطبع تركت هيفاء وهبي شعرها منسدل على كتفيها وقد تماشى لون شعرها الذهبي مع اللوك الذي ظهرت به فبدت هيفاء كما هو معروف عنها رمز للانوثة والجمال



يذكر ان الفنانة الجميلة هيفاء وهبي تستعد حاليا لاطلاق البومها الغنائي الجديد والذي استمر العمل عليه لفترة طويلة الا انها كانت تحرص دائما على ان تقوم بتشويق جمهورها



حيث كانت كل فترة تقوم بنشر احد التفصيلات الخاصة بالالبوم مثل مقطع غنائي او صور لها من داخل الاستوديو وهي تقوم بالتحضيرات الخاصة بالاغاني التي اختارتها

وقد نجحت هيفاء في تشويق جمهورها الذي ينتظر اصدار هذا الالبوم الذي حضرت له هيفاء لفترة طويلة ومنالمفترض ان يتم اصداره في الفترة القادمة46816087