شاهد .. لن تصدق.. زوج ياسمين صبري الأول يظهر من جديد ويقلب حياتها رأساً على عقب!اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. زوج ياسمين صبري الأول يظهر من جديد ويقلب حياتها رأساً على عقب!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حرص الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري على التعليق على تصريحات ابنته الأخيرة، خلال لقاء لها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامجه “ABtalks“، معتبرًا أنها كذب وإفتراء.

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ونشر والد الفنانة المصرية مجموعة من الصورة لها اثناء حفل خطوبتها الأول على زوجها السابق محمد التي ذكرت في إحدى لقاءتها أنها دائمًا ما تناديه بـ” دودي”، كما نشر عدد من الصور لغرفة نومها بالمنزل التي كانت تعيش به مع اسرتها قبل الزواج.

وعلّق اشرف صبري قائلا :”بعد ماسمعت اكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟”

واضاف :”اصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها.”

وتابع :”الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنهز زعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟”

واوضح :”انا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا.”



وانهي حديثه قائلا :”واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.. وحسبي الله ونعم الوكيل “

يُذكر أن زوج ياسمين الأول يعمل كطبيب في مدينة الإسكندرية، ويمتلك مستشفى خاص. وكشفت صبري في إحدى مقابلاتها التلفزيونية مع الفنانة القديرة “إسعاد يونس” في” برنامج صاحبة السعادة”، تفاصيل من حياتها مع زوجع الأول الذي يدعي “محمد” وهو رياضي،

وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخولها عالم الفن والشهرة، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنّية الأولى كموديل إعلانات.



وقالت ياسمين صبري في اللقاء: "أنا تزوجت زوجي محمد وهو رياضي حقيقي كان يقطع مسافة 20 كيلو في ساعة ونص، وطوله يبلغ ما يقارب 190 سم، لكن في أول 6 شهور من الزواج زاد أكثر من 20 كيلو بسبب الأكل الذي كنت أقدمه لدرجة جعلته يبدأ نظام رجيم قاسي وساعدته في ذلك والدته".

تحدثت كذلك عن اسم دلع زوجها مع الإعلامية إسعاد يونس فقالت: "أنادي زوجي محمد باسم دلع (دودي) وهو يأكل سلطات غير مطبوخة ولا يحب البصل فله طريقة معينة في الأكل، وهو يعد الطعام لنفسه، وكذلك يعد لي طعام الإفطار، أنا أيضا اعد الطعام لكن ليس عن طريق الأوامر، وهو يفضل دائما في طعام الغداء وجبة صدور الدجاج التي أعدها له بشكل خاص بالإضافة إلى السلطات".

يذكر أن الفنانة المصرية انفصلت عن زوجها الأول في عام 2017، وذلك بعد زاوج دام لـ5 سنوات ولم تكشف عن أسباب هذا الانفصال.

93793052