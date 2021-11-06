شاهد .. اتفرج شقيقة؛؛ منه شلبي ؛؛ تلفت أنظار بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج شقيقة؛؛ منه شلبي ؛؛ تلفت أنظار بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا يعرف الجمهور أن للفنانة منة شلبي شقيقة اسمها إيمان، وهي شقيقتها من والدها هشام شلبي.

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لا تتحدث منة كثيرا عن والدها، بينما تتحدث دائما عن والدتها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى، حيث أكدت من قبل أن علاقتها بوالدها وثيقة جدا، ولكنها لا تظهر معه كثيرا لأنه لا يعيش في مصر، ولكنها تسافر معه كلما سنحت لها الفرصة لذلك، ولا يعرف الجمهور أن منة شلبي لها شقيقة من والدها اسمها إيمان شلبي، والتي تشبهها جدا.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لإيمان شقيقة منة، والتي بدت قريبة الشبه بشقيقتها، وتحمل بعض ملامحها.

يُذكر أن والدة منة شلبي الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى كانت متزوجة من هشام شلبي، وانفصلت عنه بعدما أنجبت ابنتها الوحيدة منة، بينما مازالت هناك علاقة قوية تربط منة بوالدها.

وكانت تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله المنافسة ضمن الموسم الرمضاني 2022.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي كان بطولة مسلسل «ليه لأ 2» بمشاركة الفنان أحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وإخراج مريم أبوعوف، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

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