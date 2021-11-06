شاهد .. لأول مرة.. تعرف على سبب طلاق معتصم النهار وماقصة المخدرات التي اثارت جدلاً واسعاً..اتفرج

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. تعرف على سبب طلاق معتصم النهار وماقصة المخدرات التي اثارت جدلاً واسعاً..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت زوجة الفنان السوري معتصم النهار ، لين بنجركجي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذفها صور زوجها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، بعد عدة مقاطع فيديو وصور مليئة بالحب والاندماج ، حذفت زوجة الفنان السوري معتصم النهار صورهم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وأثار الأمر جمهورها وأخبار الطلاق انتشرت عبر مواقع التواصل وتصدر معتصم النهار حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته نشر الفنان السوري معتصم النهار عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام عبر خاصية القصص المصورة صورة دعى فيها جمهورها للاهتمام بأنفسهم وكتب " كل شاب إبتعد عن المخدرات، الإباحية، الأشخاص السامين، محاولة إبهار الآخرين، التقليد الأعمى”.

وتابع القول " ركز على أن تصبح قويا، مؤهلاً، مكتفيا ذاتيا، هادفا، وذو رؤية واضحة. سيتم إصلاح الباقي تلقائيا”.

الجدير بالذكر أن الفنان السوري معتصم النهار تألق قبل عدة أشهر بعمله الدرامي الجديد برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم بمسلسل " صالون زهرة " الذي عرض على منصة اتفرج ب 15 حلقة.

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