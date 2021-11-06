شاهد .. شيرين رضا تفجر اعترافات مثيرة مع لميس الحديدي.. خيانة عمرو دياب لها مع صديقتها ومرض ابنتها (نور)

انت الان تتابع خبر شيرين رضا تفجر اعترافات مثيرة مع لميس الحديدي.. خيانة عمرو دياب لها مع صديقتها ومرض ابنتها (نور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.

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وتطرق الحوار إلى العديد من الموضوعات ومنها خطوبة ابنتها نور عمرو دياب، ومواجهتها التنمر، وتعرضها للخيانة، وأيضا أحدث أعمالها الفنية، ونلخص تصريحاتها في اللقاء في السطور التالية:

- حابة ظهور نور على السوشيال ميديا، ونفسي تبقى سعيدة



- كان عندها 500 واحد على أكاونت محدش يعرفه، ومش عايزة حد يعرف عنها حاجة، وقررت الأكاونت يبقى "ببليك"



- نور بسيطة دايما في حياتها، مبتحبش تلبس ماركات وتتباهى، وخدت ده مني



- أنا سعيدة بخطوبة نور طول ما هي سعيدة

- الناس كانت فاهماني غلط إن أنا ضد الجواز، أنا ضد الجواز لنفسي، وبنتي من حقها تجرب لو عايزة

- نور عايشة بره من 10 سنين، وهي نفسها بقت أجنبية، طبعا مصر بلدها، لكن صعب بعد الفترة الطويلة دي تتجوز حد من هنا



- الناس قالولي إنتي مباركتيلهاش. أبارك لبنتي على الخطوبة على السوشيال ميديا؟ إيه الهبل ده

- أكيد أبوها مبسوط بالخطوبة



- نور عندها مستوى قليل من التوحد اسمه أسبرجر، بيبقوا أذكياء جدا، وإيلون ماسك عنده أسبرجر



- أكيد قادرين نصرف على بنتنا إذا كان أنا أو أبوها

- البنت لازم تعتمد على نفسها وتشتغل وتجيب فلوس لإن هي دي الحياة



- أنا اشتغلت وعملت فلوسي، وأبوها اشتغل وعمل فلوسه، فهي لازم تشتغل وتعمل فلوسها



- حاجة تفرحنا أنا وأبوها لما تطلع تقول إنها مستقلة



- نور إتعرضت للتنمر جدا

- أنا أكبر متنمرة في الدنيا، لما حد يتنمر على بنتي ممكن أغسله وأشطفه وأزرعه في الأرض

- قبل ما تتنمر على حد لازم تشوف إن إنت أحسن منه

- أنا في أوج تألقي الفني؟ آه، يمكن عشان بشتغل

- نفسي آخد أجازة، ونفسي محطش ميك أب ومعملش شعري لمدة أسبوع



- عندي خياطة لحد دلوقت في وشي بسبب حادثة موتوسيكل، ورجلي كانت الأربطة متقطعة

- افتقد والدي كل يوم، طريقته في الكلام، وعلى الغدا والفطار والنكت. محمود رضا كان قادر يخليكي تعيطي من الضحك



- بعد ما عرفت بخيانة صاحبتي قطعتها من حياتي، وكانت نهاية العلاقة مع جوزي

- عندي طبعا أصدقاء كتير قريبين جدا الحمد لله، عمرهم ما يفكروا يعملو كده، وعمري ما أفكر أعمل كده فيهم



- شفت العذاب في لبنان، وأصعب حاجة كانت البنزين، 3 ساعات واقفين في طابور، وفي الآخر 20 لتر



- بيتعرض عليا أدوار حلوة كتير، وحاسة إني محظوظة جدا، وبقيت بعمل 5 أفلام مع بعض

- بعد "قمر 14"، عندي "تحت تهديد السلاح"، "في عز الضهر"، "الملحد"، "بنات رزق"، و"القاهرة مكة"

- "الملحد" كاتبه إبراهيم عيسى، كتاباته عظيمة، واشتغلت معاه "الضيف" من أهم أفلامي

- قبل ما بابا يسيبنا قعد 10 سنين عيان، في الوقت ده ابتديت أرجع للتمثيل



- لما رجعت أمثل قاللي مش شايفة إنك عجزتي قوي عشان تبتدي تمثلي تاني



- مش بتفرج على فرقة رضا، ومعرفش حالهم بقى عامل إزاي

- نفسي أعمل دور واحدة شعبية أو فلاحة، طبعا صعب عليا عشان طريقة كلامي

- عندي تقريبا 67 قطة، 10 قطط وبغبغان في البيت، والباقي في ملجأ في سقارة

- عندي قطط لازم تنام على وشي، وأكيد بعد شوية حقلب قطة79026963