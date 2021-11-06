شاهد .. نسرين طافش تكشف كرهها لصوت هذه الفنانة الكبيرة ..وجمهورها يتهمها بالذوق السيء للغاية!

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تكشف كرهها لصوت هذه الفنانة الكبيرة ..وجمهورها يتهمها بالذوق السيء للغاية! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)
فتحت الفنانة السورية غلى نفسها باب انتقادات كبيرة بتصريحات لها عن الفنانة العالمية والشهيرة آديل في أحدث أخبار الفنانة الحسناء صاحبة الجمهور العريض .
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وصحرت الفنانة الحسناء في أحدث تصريحاتها الإعلامية " أنّها تكره أغاني النجمة العالمية أديل وهو ما شكل صدمة بالنسبة لجمهور .
جهور نسرين طافش فور اعترافها بكرهها لأغاني آديل تفاعلوا مباشرة مع التصريحات مؤكدين أنّ طافش ذوقها سيّء للغاية .
وكانت الممثلة السورية نسرين طافش قد نشرت مؤخراً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي منشوراً انتقدت فيه صوت الفنانة العالمية أديل.53157855