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شاهد .. نسرين طافش تكشف كرهها لصوت هذه الفنانة الكبيرة ..وجمهورها يتهمها بالذوق السيء للغاية!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/06 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فتحت الفنانة السورية  غلى نفسها باب انتقادات كبيرة بتصريحات لها عن الفنانة العالمية والشهيرة آديل في أحدث أخبار الفنانة الحسناء صاحبة الجمهور العريض  .

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وصحرت الفنانة الحسناء في أحدث تصريحاتها الإعلامية " أنّها تكره أغاني النجمة العالمية أديل وهو ما شكل صدمة بالنسبة لجمهور  .

 

جهور نسرين طافش فور اعترافها بكرهها لأغاني آديل تفاعلوا مباشرة مع التصريحات مؤكدين أنّ  طافش ذوقها سيّء للغاية .

 


وكانت الممثلة السورية نسرين طافش قد نشرت مؤخراً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي منشوراً انتقدت فيه صوت الفنانة العالمية ​أديل​.53157855

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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