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شاهد .. بإطلالة نارية . شمس الكويتية تثير الغرائز وهي تمارس الحميمية مع حبيبها . اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 01:00 صباحاً | (مايا)

نشرت الفنانة الكويتية شمس مقطع فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير من المتابعين وأثار جدلا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.وظهرت في مقطع الفيديو برفقة رجل يقوم باحتضانها. وبعد تبادلهما المعاتبة توجه إليها بكلمة “حياتي” فيما قالت له “حبيبي”.

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وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً وسط متابعيها الذين أعربوا عن استغرابهم بسبب سلوك الفنانة. وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي تناقلته على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 73 ألف مشاهدةوتبين بعد ذلك أن الرجل هو خبير التجميل على اسماعيل وظهر مع الفنانة في فيديو آخر حقق أكثر من 115 ألف مشاهدة واطلق موجة من الانتقادات29637381

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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