شاهد .. اتفرج بنات رضوى الشربيني يخطفن الأنظار بجمال ساحر في أول ظهور و الجمهور : نسخة طبق الأصل من والدتهن | صور

انت الان تتابع خبر اتفرج بنات رضوى الشربيني يخطفن الأنظار بجمال ساحر في أول ظهور و الجمهور : نسخة طبق الأصل من والدتهن | صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصور أثناء احتفالها بالهالوين مع بناتها. 76562649 علقت رضوى، على الصور قائلة: “عيد الهلع…Cowgirl & Vampire”.وتفاعل المتابعين مع منشور رضوى الشربيني اللذين علقوا قائلين: “الاتنين نسخة منك يا رضوى”، و”قمرات يجننو”. يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة “CBC سفرة”، ويلاقي نجاحا كبيرا في أوساط الفتيات والسيدات 76562649