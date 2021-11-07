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شاهد .. اتفرج بنات رضوى الشربيني يخطفن الأنظار بجمال ساحر في أول ظهور و الجمهور : نسخة طبق الأصل من والدتهن | صور

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الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصور أثناء احتفالها بالهالوين مع بناتها.

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علقت رضوى، على الصور قائلة: “عيد الهلع…Cowgirl & Vampire”.وتفاعل المتابعين مع منشور رضوى الشربيني اللذين علقوا قائلين: “الاتنين نسخة منك يا رضوى”، و”قمرات يجننو”.

 

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة “CBC سفرة”، ويلاقي نجاحا كبيرا في أوساط الفتيات والسيدات

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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