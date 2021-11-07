شاهد .. بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تتألق بفستان مكشوف بللون الفوشيا عبر إنستجرام واثارت اعجاب متابعيها!

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تتألق بفستان مكشوف بللون الفوشيا عبر إنستجرام واثارت اعجاب متابعيها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة رزان مغربي، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صور جريئة لها.

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ظهرت “رزان” في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف باللون الفوشيا السادة دون أي رسومات، مما أثار إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر آخر أعمال رزان مغربي، فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.40223931