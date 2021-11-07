شاهد .. النجمة كيم كارديشيان.. بإطلالة مثيرة تنشر صور لها بملابس خادشه وبوزن صادم..اتفرج

انت الان تتابع خبر النجمة كيم كارديشيان.. بإطلالة مثيرة تنشر صور لها بملابس خادشه وبوزن صادم..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صور مسربة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان بإطلالات صادمة لها وبوزن زائد جدا قبل خضوعها لعمليات تجميل جسدها.

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في التفاصيل ، نشر إحدى المواقع الاخبارية المعنية بأخبار النجوم صور لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان صور لها مطلع عام 2014 بملامح مختلفة عن الان وقارن بها إحدى صورها الاخيرة من ضمن عام 2021 وأوضح الفرق الكبير الذي ظهر على ملامحها وجسدهاضمن تفاعل كبير من الجمهور.

من جهة أخرى ، أثار زي كيم كارديشيان مؤخرا في مهرجان الموريكس دور ضجة واسعة عبر مواقع التواصل بسبب إطلالتها الغريبة.

اذ طلت في ملابس سوداء اللون وقامت بتغطية جميع أجزاء جسدها الى جانب وجهها مثيرة ضجة واسغة في الحفل بسبب غرابة الإطلالة.

الجدير بالذكر أن كيم كارديشيان هي شخصية تلفزيون وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي وعارضة أمريكية من مواليد عام 1980 ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

اكتسبت اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي.

عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولا

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