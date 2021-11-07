شاهد .. اتفرج: مودل آش السعودية تشعل المواقع بإطلالة فاضحة وحركات ايحائية بلسانها.. وماذا قالت عن الغياب؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: مودل آش السعودية تشعل المواقع بإطلالة فاضحة وحركات ايحائية بلسانها.. وماذا قالت عن الغياب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/07 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

دائماً ما تثير عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش الجدل بين الحين والاخر بين متابعيها بسبب صورها الجرئية واطلالاتها.

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نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت، مع كروب توب، ضيقة وكشفت منحنيات جسمها بطريقة مستفزة للجمهور.

واستغرب الكتابعين حديث آش عن الغياب وتساءلوا ما إذا كان لديها حبيب، وقالت :"كل عيب احبه فيك الا غيابك!".



وكانت قد إحتفلت مؤخراً بالهالوين ونشرت صورتين لإطلالتها في صفحتها الخاصة، فبدت تستعرض صدرها غيرت ملامح وجهها لقطة.

وكانت إستفزت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية الجمهور بمقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، زهرت فيه وهي تؤدي أغنية خليجية.



وظهرت آش وهي ترتدي فستاناً Off Shoulder باللون الزهري كشف عن صدرها بالكامل، ولفتت الأنظار بحركاتها الإيحائية والتي حاولت فيها صدرها المكشوف، كما أغلقت خاصية التعليقات كي تتجنب سماع كلمات سلبية.



وكانت مودل آش قد نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت، مع كروب توب، ضيقة وكشفت منحنيات جسمها بطريقة مستفزة للجمهور.



واستغرب الكتابعين حديث آش عن الغياب وتساءلوا ما إذا كان لديها حبيب، وقالت :"كل عيب احبه فيك الا غيابك!".

33356500