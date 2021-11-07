شاهد .. كانها حورية ..؛؛ مريم اوزرلي ؛؛ تنزع ثوب الحياء وتظهر بلا ملابس تماماً وتكتفي بتغطية جسدها بالورود في أطلالة صارخة !!...اتفرج

انت الان تتابع خبر كانها حورية ..؛؛ مريم اوزرلي ؛؛ تنزع ثوب الحياء وتظهر بلا ملابس تماماً وتكتفي بتغطية جسدها بالورود في أطلالة صارخة !!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الممثلة التركية (مريم أوزرلي) إحدى بطلات مسلسل “حريم السلطان” بمشاركة صورٍ لها على حسابها الشخصي على موقع انستغرام من آخر جلسة تصوير لها.

واعتُبِرت إطلالتها تلك جريئة “كما وصفها البعض”، إذ ظهرت فيها وهي لا ترتدي الملابس متكيفةً بتغطية جسدها وصدرها بالورود فقط، ومعلّقةً عليها بإيموجي قلب أسود.لتنهال عليها التعليقات المتضاربة، فمنهم من أُعجب بها وأشاد بإطلالتها تلك، ومنهم من انتقدها لظهورها بهذا الشكل معبرين عن أسفهم على الحال التي وصلت إليه الفنانة مريم، إذ أنها لم تكن تظهر هكذا من قبل.50961025

وكتب آخرون إن فنانة مثل مريم لا تحتاج إلى اللجوء لهذه الأشياء لإثارة الجدل والحصول على المزيد من الشهرة إذ أنها تملك العديد من المعجبين في الوطن العربي بالإضافة إلى امتلاكها شهرة واسعة بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان.

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